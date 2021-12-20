Elon Musk’ın Çinli ikizi internette viral oldu

20 Aralık 2021 Pazartesi, 14:30

@masikexiaomi adlı TikTok kullanıcısı, 15 Aralık'ta paylaştığı iki videoda bir Tesla otomobilin yanında görülüyor.

Sayfasında kendine "Çinli Elon Musk" diyen sosyal medya kullanıcısının videoları dünyanın birçok yerinde haber oldu. Görüntüler, KL Entertainment Station adlı bir Facebook grubunda tartışma yarattı.

Bir kişi, "Bu deepfake. Kamera etrafta dolanırken konuşmaya başladığında, göz ve ağız hareketlerinde bir gecikme oluyor" dedi.

Deepfake, bir fotoğraf ya da videodaki görüntünün yapay zeka ve derin öğrenme (bilgisayarları eğitmek için kullanılan algoritmik öğrenme metodu) kullanılarak değiştirilmesini sağlayan teknolojiyi tanımlayan bir ifade.

Başka bir Facebook kullanıcısı, paylaşımın altında "Çin malı Elon Musk" diye yorum yaptı.

Bazı kişiler şaşkınlığını yorumlarda gif kullanarak belirtirken, videodaki kişiye "Yi Long Musk" lakabını takanlar da oldu.

Videodaki kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Dolayısıyla görüntülerin gerçek mi yoksa deepfake mi olduğu bilinmiyor.

Ünlü kişilerin deepfake görüntüleri önceden de gündem olmuştu.

Martta @deeptomcruise adlı bir TikTok kullanıcısı, ünlü oyuncu Tom Cruise'un "ikizi" olarak golf oynarken bir video yayımlamış, görüntüler 11 milyondan fazla izlenme almıştı.

Ağustosta da şarkıcı Cardi B'ye benzeyen birinin Instagram'da yayımlanan videosu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

Kasımdaysa Scarlett Johansson'a benzeyen biri TikTok'ta videosunu paylaşmış ve 765 bin beğeni almıştı.

Kaynak: Independent Türkçe