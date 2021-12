Elon Musk, bu yıl ödeyeceği vergi miktarını açıkladı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Amerika'da gittikçe güçlenen ve zenginlerin daha fazla vergilendirilmesini isteyen siyasetçilerin hedefindeydi. Kendilerine "Demokratik Sosyalistler" diyen solcu politikacılar Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez gibi senatör ve milletvekilleri başta olmak üzere çeşitli kesimlerden büyük destek görüyorlar.

Zenginlerin kazandıklarının çok azının vergilendirdiğini ve daha düşük gelirlilerin büyük servet sahiplerine kıyasla çok daha fazla vergi ödediğini öne süren Demokratik Sosyalistler, "Medicare for all" sloganıyla, herkes için ücretsiz sağlık sigortası yapılması için de mücadele veriyor.

Buna göre, dünyanın en zengin insanı olan ve servetinin 600 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen multi milyarder iş insanı Elon Musk, demokratik sosyalistlerin hedefindeki isimler arasında ilk sırada yer alıyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, bu yıl ödeyeceği vergi miktarını açıkladı.

Warren'ın son dönemdeki dozu artan eleştirilerine sosyal medya üzerinden cevap verme ihtiyacı duyan Musk, ödeyeceği vergi miktarını, "Merak edenler için, bu yıl 11 milyar doların üzerinde vergi ödeyeceğim" diyerek duyurdu.

İşte Musk'ın yaptığı o paylaşım:

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year