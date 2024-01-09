Elon Musk'ın uyuşturucuyla başı dertte

Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:20

Güncelleme: 09.01.2024 - 15:20

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Tesla ve SpaceX şirketlerindeki ortakları, ünlü girişimcinin uyuşturucu kullanımıyla ilgili endişeler yaşıyor. Provokatif konuşmalarıyla dikkat çeken Musk’ın bu tavırları genelde yaratıcı ve özgürlükçü kişiliğinin bir göstergesi olarak kabul edilse de, ünlü ismin çevresindeki bazı isimler bunun nedeninin uyuşturucu olabileceği görüşünde.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Tesla ve SpaceX’in yönetim kurulundaki bazı isimlerin, Musk’ın birçok yasaklı uyuşturucu madde kullanmasının şirketlere zarar verebileceğinden korkuyor.

GİZLİ PARTİLERDE KULLANIYOR

Musk’ın uyuşturucu kullanımına tanık olan kişiler, milyarderin katıldığı özel partilerde LSD, kokain, ekstazi, ketamin gibi uyuşturucular kullandığını söylüyor. Söz konusu partilere katılanlardan, burada yaşananlarla ilgili gizlilik anlaşması imzalamaları ya da telefonlarını dışarıda bırakmaları istendiği belirtiliyor. Çevresindekiler, daha önce halka açık yerlerde esrar kullanan 52 yaşındaki Musk’ın ciddi bir sağlık sorunu yaşaması ya da işlerinin ciddi zarar görmesinden endişeli.

DÜZENLİ TESTE GİRİYOR

Musk’ın uyuşturucu kullanmasının federal yasaların ihlali olacağına dikkat çeken kaynaklar, böyle bir durumda NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşımak için tek sertifikalı özel kuruluş olan SpaceX’in 14 milyar dolarlık hükümet anlaşmalarının da tehlikeye girebileceğini belirtiyor. Musk’ın davranışlarının yönettiği 6 şirket ve takriben 1 trilyon dolarlık varlığı riske atmasının yanı sıra ABD’nin uzay programına da zarar verme ihtimali olduğu konuşuluyor. Öte yandan Musk’ın avukatı Alex Spiro, milyarderin SpaceX’te düzenli olarak uyuşturucu testine girdiğini ve her seferinde testten geçtiğini açıkladı.