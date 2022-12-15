Elon Musk'tan ikinci hisse satışı
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla şirketinden 3,58 milyar dolarlık hisse sattı.
Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın bu hafta 3,58 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattığı bildirildi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 22 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.
Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ikinci hisse satışını yapan Musk, kasım ayında da 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.
Ayrıca Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesinin satışını gerçekleştirmişti.
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