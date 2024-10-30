Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj: "Büyük bir bedel ödeyecekler"
ABD başkan adayı Trump, Avrupa'nın Amerikan ihracatını yeterince almadığını belirterek, "Büyük bir bedel ödeyecekler" dedi.
ABD'de yaklaşan seçimlerin etkisiyle söylemler sertleşirken, Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump yaptığı mitingde "Avrupa büyük bir bedel ödeyecek" ifadesini kullandı. Trump, 5 Kasım seçimlerinde zafer kazanması durumunda Avrupa Birliği'nin yeterince Amerikan ihracatı almadığı için bedel ödeyeceğini belirtti.
"BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEYECEKLER"
Trump, “Avrupa Birliği kulağa hoş geliyor, birçok küçük güzel ülke bir arada, değil mi? Ama karşılıklı ticaret yasasını geçireceğim” dedi. Trump, ABD'den araç ve tarım ürünleri almadığını öne sürdüğü Avrupa'nın milyonlarca aracı ABD'ye ihraç ettiğini söyleyerek, "Büyük bir bedel ödeyecekler" diye ekledi.
Ayrıca tüm ülkelerden yapılan ithalata yüzde 10, Çin’den yapılan ithalata ise yüzde 60 gümrük vergisi getirme taahhüdünde bulundu. Ekonomistler, bu politikanın küresel tedarik zincirlerini etkileyeceği ve maliyetleri yükselteceği uyarısında bulunuyor.
TAYVAN'A MESAJ
Trump'ın Tayvan hakkında yaptığı açıklamalar da dikkat çekti; Tayvan'ın savunması için ABD’ye ödeme yapması gerektiğini ve Amerika’nın yarı iletken sektörünü aldığını söyledi. Demokrat Kamala Harris ise Washington'da yaptığı mitingde, Trump’ın kontrolsüz güç peşinde olduğunu vurguladı ve seçmenleri uyardı.
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