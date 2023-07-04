Elon Musk'tan TweetDeck hamlesi: 'Yalnızca abonelere'

Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:20

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:20

Twitter, medyadan eğlence sektörüne birçok kuruluşun sosyal medya yöneticilerinin kullandığı TweetDeck özelliğinin yenilendiğini ve 30 gün içinde sadece para ödeyen aboneler tarafından kullanılabilir hale geleceğini belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Twitter Support hesabından yapılan açıklamada, "Tweetdeck'in yeni ve iyileştirilmiş bir versiyonunu yayımladık" denildi. Tweetdeck kullanıcılarının tüm arama, liste ve sütunlarının yeni Tweetdeck'e otomatik olarak taşındığı belirtildi.

Öte yandan, Tweetdeck'in çok kullanılan bir uygulama olmasının ana sebeplerinden 'Teams'in geçici olarak kullanılamayacağı belirtildi. Teams sayesinde kullanıcılar, kendi hesaplarına bağlanan Twitter hesaplarından paylaşım yapabiliyordu. Bunu sıklıkla şirketler, ana hesaplarım şifrelerini paylaşmadan çalışanlarına tweet atma imkanı vermek için kullanıyordu. Ayrıca kullanıcılar, bağlantılı hesapları tek bir siteden kontrol edebiliyordu. Birçok kişi, "Kim tek bir hesap için Tweetdeck kullanır ki?" diye tepki gösterdi. Özelliğin birkaç hafta içinde geri getirileceği bildirildi.

Yeni güncelleme ile birlikte Tweetdeck'te Spaces ve anketler gibi özellikler kullanılabilecek.

Twitter Support, "30 gün içinde Tweetdeck'e erişim için kullanıcılar onaylı olmalıdır" açıklamasında bulundu. Bu da milyonun üzerinde takipçisi olmayan hesapların Tweetdeck'e erişim için paralı abonelik olan Twitter Blue alması gerekeceği anlamına gelecek. Tweetdeck, ilk yayına girmesinden bu yana ücretsiz bir Twitter özelliğiydi. Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından kullanıcıları paralı aboneliğe teşvik eden, eskiden bedava olan özellikleri kısıtlayan kararlar tepki çekiyor.