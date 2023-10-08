Emekli Büyükelçi Onur Öymen: Çözülmemiş sorunlar dram yaratıyor

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Hamas’ın İsrail’e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu ve sonrasında yaşananlara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

‘BM ÇOK GECİKTİ’

Yaşanan saldırının daha önce bir örneği görülmediğini söyleyen Öymen, “Çok büyük bir etki yapacak bir harekete giriştikleri anlaşılıyor. İsrail’in de buna karşı çok fazla insanın hayatına neden olacak bir karşılık vereceği görülüyor ki şimdiden başladılar. Bütün bunların arkasında şu var: İsrail konusunu çözmekte Birleşmiş Milletler çok gecikti. Bu konuda aldıkları kararlar vardı. Yalnız İsrail’de değil, bölgede çözülmemiş çok sorun var ve bunlar şimdi yaşanan gibi daha büyük sorunları davet ediyor. O nedenle çözülmemiş tüm sorunların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Yoksa böyle insani dramlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler’in İsrail-Filistin konusuyla ilgili daha sağlam bir çözüm iradesi koyması gerektiğini söyleyen Öymen, “Devlet insanlarında çözüm iradesi olmalı. Birleşmiş Milletler kararlarının hayata geçirilmesinde gereksiz derecede gecikildiği görülüyor. Başta Amerika olmak üzere pek çok ülke İsrail bir hata yaptığında görmezden geliyor. Ancak Filistin olunca hassasiyet gösteriyor. Fakat bugün yaşananları yine de bunların hiçbiri izah etmiyor. Bu çok büyük bir tırmanma ve bir insanlık dramı” diye konuştu.

(Onur Öymen)

‘HERKES İTİDAL ÇAĞRISI YAPAR...’

Hamas’ın böyle bir saldırı düzeyine ulaşmasının düşündürücü olduğunu da söyleyen Öymen, “Başka yerlerden, İran ve Hizbullah gibi yerlerden destek var mı, bu önümüzdeki günlerde netleşecektir. Ama uluslararası toplumun tüm bu olanları tekrar düşünmesi gerekir. Filistin meselesine bu kadar geç çözüm bulması savunulabilir bir durum değildir” dedi.

İtidal çağrısını yapan Türkiye’nin atabileceği adımları değerlendiren Öymen, şunları kaydetti: “Herkes böyle durumlarda itidal çağrısı yapar. Bunları diğer ülkeler de söylüyor. Türkiye’nin esas yapması gereken uluslararası ilişkilerin temel ilkeleri konusunda toplumsal bir mutabakat sağlanması için gayret göstermeli. Ülkelerin toprak bütünlüğü bu temel ilkelerden biridir. İran-İsrail ilişkileri de patlamaya hazır bir bomba gibi. Bütün bunları düşünmek lazım. Türkiye’ye de bu noktada görev düşüyor. ‘Sakın yapmayın’ demek yetmiyor. Uluslararası toplumların daha ciddi tepkiler göstermesi gerekiyor.”