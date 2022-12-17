Emekli Büyükelçi Uluç Özülker: ‘Moskova görüşmeler için Şam’ı ikna edecek’

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Erdoğan’ın Suriye, Rusya ve Türkiye arasında liderler seviyesinde üçlü bir görüşme gerçekleşebileceği açıklamalarına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Suriye ile bölgede mutabık kalınırsa yeni bir kara harekâtına ihtiyaç duyulmayacağının altını çizen Özülker, “Bölgede, ABD ile sonuç alma şansımız yok. Ancak Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşma yapılabilirse ABD bunun karşısında Türkiye’yi zorlayabilecek bir noktada da durmaz” dedi.

Rus lider Vladimir Putin’in Türkiye’ye “Suriye’de ben de varım ama çözüm Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüşmenizdir” açılımı yaptığını belirten Özülker, “Rusya, ‘Siz bu işi Esad’la çözün’ pozisyonundan, ‘Ben de üçlü olarak masada oturarak meselenin çözülmesine yardımcı olabilirim’ noktasına getirdi. Putin’in bu tavır değişikliği, Esad’ı da bu anlamda ikna ettiğini veya edeceğini taahhüt ettiğini gösterir” diye konuştu.

Olası 3’lü zirve sonrası operasyon mesajlarının sık sık duyulmayacağına işaret eden emekli Özülker, şunları kaydetti: “Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın geliriz’ açıklamaları vardı. Bunun çok kolay olmayacağını hep konuşuyorduk. Moskova ile Ankara uzlaşırsa savaş biçiminde bir operasyon düşünmeden de bölgede sonuç alınabilme ümitleri var olabilir. Türkiye’nin bölgedeki devriye muhatabı zaten Rusya’dır. Artık, Suriye’de Esad’ın da hak ve hukukunu dikkate alarak yola çıktığınızda ve Rusya, işbirliğini belirli bir aşamaya taşımayı kabul ettiğinde Türkiye’nin, askerini oraya çatışma olmadan sokması muhtemeldir. Türkiye-Rusya arasındaki yakınlaşma çözümü kolaylaştırır ama Suriye meselesi hemen çözülecektir beklentisine girmek için erkendir.”