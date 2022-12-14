Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerinde ‘normalleşme’ süreci: Esad ile görüşmeye bir adım daha
Şam’dan da temsilcilerin katılacağı “Terörle Mücadele ve Bölgesel Ortak İşbirliği Konferası”nın ilki Türkiye'de gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan son dönemlerde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşme mesajları gelirken Türkiye ve Rusya’nın meclis başkanları, Şam’dan da temsilcilerin katılacağı “Terörle Mücadele ve Bölgesel Ortak İşbirliği Konferası” düzenlemek için anlaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Meclis’te dün baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Volodin, görüşmede, ilki Türkiye’de yapılan konferansın ikincisinin 2023’ün başında Moskova’da yapılacağını belirtti. Volodin, toplantıya iki ülkenin yanı sıra Suriye, Pakistan, Çin ve İran’dan da katılımcı beklendiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda Suriye ile “istihbarat düzeyinde” görüşmelerin olduğunu söylemişti. Volodin, Şentop’un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.
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