Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye rejimiyle bir süredir görüşüyoruz

12 Aralık 2022 Pazartesi, 23:03

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Kurul’da bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Suriye’ye yönelik olası kara harekatına ilişkin, “Muhataplarımıza şunu söylüyoruz; ‘Ya 2019 mutabakatını yerine getirirsiniz ya da biz gereğini yaparız’. Yine basın önünde bu görüşmelerde ne diyorsak kapalı görüşmelerde de aynısını söylüyoruz. Biz; statik, değişmeyen bir politika izlemiyoruz. Milletimizin çıkarı mevcut şartlarda neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Koşullar müzakereye uygunsa müzakere, müzakere kapıları kapalıysa da saha. Son dönemdeki normalleşme politikalarımızı da bu çerçevede yürüttüğümüzü söylemek isterim” diye konuştu.

“SURİYE’DE BİR SÜREDİR İSTİHBARATLAR ARACILIĞI İLE REJİM İLE GÖRÜŞÜYORUZ”

Çavuşoğlu, “Suriye’de bir süredir istihbaratlar aracılığı ile rejim ile görüşüyoruz. Rejim gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız; aksisi düşünülemez” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

Dış politikayı eleştirirken zorlanmanızın sebebi şu; dış politikamız gerçekten başarılı. Tüm dünya, dış politikamızın başarılı olduğunu görüyor ve söylüyor. Türkiye’nin en büyük sorununun başarısız dış politika olduğunu söylemek, gerçekçi değildir. Gerçekten uzaklaşmayalım. Halkımızın en başarılı bulduğu alan dış politika, gerçekten böyle. ‘En başarısız, dış politika’ demeniz gerçekçi değil.





Ya bir kere de Türkiye haklı değil mi? Her şeyde Türkiye, AK Parti iktidarı haksız. Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Suriye, Libya haklı, herkes haklı, bir tek Türkiye haksız. Böyle bir yaklaşım olmaz. Zorlama derken bunu kastediyorum.

“BU DA DÖNEKLİK OLMUYOR MU”

Hep diyordunuz; ‘Bu ülkelerle niye kötüsünüz, diyalog kurun, normalleşin’. Şart da söylemiyordunuz. Şimdi ‘Niye normalleştiniz’ diye bizi eleştiriyor, bazılarınız da ‘Döneklik’ diyorsunuz. Şimdi o zaman ben şunu sorayım size; siz o gün ‘Bu ülkelerle normalleşin’ dediniz, biz de normalleştik. Şimdi ‘Niye normalleştiniz’ diyorsunuz, o zaman bu da döneklik olmuyor mu sizin tabirinizle?





Vize kriterleri ile ilgili doğru, 5 ya da 6 tane kaldı da Gümrük Birliği konusunda kriter yok. Ben, şunu söylemeye çalışıyorum; bizim de Avrupa Birliği’nin de eksikliği var. Bu konularda Avrupa Birliği’ne herhangi bir çağrıda bulunamıyorsunuz. Ben, size komisyonda şunu sordum; ‘Siz ne yapıyorsunuz’ diye. Muhalefetin de bu konuda görevleri var. Bazen iyi polis, kötü polis de olması lazım. Beraber bununla mücadele yapalım. Vize konusunda da hep bizi suçluyorsunuz, Avrupa Birliği ülkelerine hiç bugüne kadar eleştiriniz olmadı. Size de geliyor şikayetler.

'GÖZLERDE IŞILTI' MESAJI

Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye bakarak, “Bütçemiz bittiği zaman da Maliye Bakanı’mıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa ‘Sayın Bakan’ım, bugün gidelim, yarın gelelim’ diyoruz. Sağ olsun, ne zaman ihtiyacımız olsa, çünkü biz döviz ile harcama yapan bir bakanlığız, veriyorlar” dedi.