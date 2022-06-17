Emekli Tuğgeneral Eslen, Ege için uyardı: Kontrolsüz gerginlik tehlikeli

17 Haziran 2022 Cuma, 09:21

Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim gündemdeki yerini koruyor.

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, medyada süren tartışmaları ve etkilerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Eslen, “Ege meselesi ile ilgili siyasi gerginlik artarak devam etmektedir. Söz konusu yaşanan gerilim de siyasi bir eylemdir ve bu nedenle politik bir amaca yönelmesi gerekir. Bu durumda sorulması gereken soru şudur: Bu konu ile ilgili olarak giderek artan bu siyasi gerilimden beklenen siyasi sonuç nedir? Televizyonlarda bu konuda yapılan programlarda 'uzman' diye sunulan kişiler, çoğu zaman kontrol dışı konuşmakta ve karşı tarafa ciddi kozlar vermektedir. Rastgele ve kontrolsüz gerginlik hesap dışı aksiyonlara dönüşebileceğinden tehlikedir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto edeceğini açıkladığı bir dönemde, mayıs ayında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ABD'ye gitti. ABD Kongresi'ne büyük coşkuyla karşılanan konuşmasında Miçotakis, Kıbrıs'taki bölünme için Türkiye'yi suçlarken Türkiye'ye F-16 satışlarının da durdurulmasını talep etti. ABD Başkanı Joe Biden ise Miçotakis'e güçlü bir destek mesajı verdi.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" dedi. Erdoğan ayrıca, Efes-2022 Tatbikatının seçkin gözlemci gününde yaptığı konuşmada “Yunanistan’ı, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” dedi. Erdoğan, “Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır” diye konuştu.