Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, ABD’li Barkey'in açıklamasını değerlendirdi: ‘Mesajı ABD’ye verdi’

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 06:43

Türkiye üzerine yazıları ile sık sık dikkatleri üzerine çeken ABD Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Henry Barkey, Foreign Affairs adlı internet sitesinde önceki gün yeni bir yazı kaleme aldı.

Türkiye’deki yaklaşan seçimleri değerlendiren Barkey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yenilgiden kaçınmak için “her yolu” kullanabileceğini belirterek “Batı ile de dahil olmak üzere, bir kriz üretmeye çalışabilir” dedi. Yazının devamında yer alan “Avrupa ve ABD, potansiyel hasarı en aza indirmek için böyle bir gelişmeye hazırlanmalı ve buna karşı koyacak bir stratejiye sahip olmalı” ifadeleri ise dikkat çekti.

Barkey ayrıca yaklaşan seçimler için, Erdoğan’ın, “muhalefetin karşı koyması zor olan adımlarla”, dış politikayı “milliyetçi düğmelere basmak” için de kullanabileceğini yazdı. Barkey, Erdoğan’ın olası hamleleri arasında yer alabileceğini öne sürdüğü şu maddeleri sıraladı: “Yunanistan ile Ege ve Akdeniz’de küçük de olsa ‘tesadüfi’ bir çatışma, ‘kuzey Suriye’de ABD ile çatışma veya Kıbrıslı Rumlara ait turizm banliyösü Maraş’ı yatırımcılara açma.”

"SEÇİM BOYUTUNU AŞIYOR"

Yazıyı Cumhuriyet’e değerlendiren emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, Barkey’in ABD’ye doğrudan bir mesaj verdiğini dile getirerek “Atlantik, Erdoğan’ı istemiyor olabilir. Ancak dışarıdan müdahale veya etkiyle, seçimlerin yönlendirilmesi kabul edilemez. Bu seçim altılı masanın adayı ile Erdoğan arasında mı yoksa Atlantik ile Rusya arasında mı geçecek?” dedi. ABD savaş gemisinin İstanbul Boğazı’nda, teamüllerden daha büyük bir bayrak açmasını da anımsatan Eslen, bunun “seçimlerle bir ilgisi olup olmadığını” düşünmek gerektiğini vurguladı.

Eslen, şunları ekledi: “Rusya da kendisine yakın bir yönetimin iktidarını istiyor. Çünkü Putin dünyaya Türkiye üzerinden açılabiliyor. Dolayısıyla AKP iktidarının devamını isteyebilir. Ancak bu da Türkiye’deki siyasi partiler arasındaki seçim boyutunu aşıyor” diye konuştu.