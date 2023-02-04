Kuzey Kore, ABD ve müttefiklerinin kırmızı çizgiyi aştığını açıkladı
Kuzey Kore, ABD Savunma Bakanı Lyold Austin'in Güney Kore ziyaretine tepki göstererek, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına nükleer silah dahil topyekun savaş ilkesi çerçevesinde karşılık verileceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu hafta Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürerken, Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine tehdit niteliğinde bir açıklama geldi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kore Yarımadası'ndaki ve bölgedeki askeri ve siyasi durum, ABD ve müttefiklerinin pervasız çatışma yanlısı manevraları ve düşmanca eylemleri nedeniyle kırmızı çizgiye ulaştı" ifadeleri kullanıldı.
Austin'in Seul ziyaretine atıfla, "Bu, ABD'nin Kore Yarımadası'nı devasa bir savaş cephaneliğine ve kritik bir savaş bölgesine dönüşmesiyle sonuçlanacak tehlikeli senaryosunun güçlü bir göstergesidir" denilen açıklamada, "Pyongyang'ın, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına 'nükleer silaha karşı nükleer silah topyekun savaşa karşı topyekun savaş' ilkesi çerçevesinde en sert tepkiyi vereceği" belirtildi.
"ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresine stratejik varlıklar konuşlandırmaya devam etmesi halinde Pyongyang'ın caydırıcı faaliyetlerini sürdüreceğinin" vurgulandığı açıklamada, "Washington'un düşmanca politikası" nedeniyle Kuzey Kore'nin ABD ile herhangi bir diyalog arayışında olmadığı aktarıldı.
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