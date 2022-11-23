Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen: 'Sınır güvenliği şart'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyine düzenlediği operasyonları ve teröristlerin Türkiye’ye saldırılarını Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Eslen, hava harekâtının terör örgütü PKK/YPG üzerinde “moral bozucu” etki yarattığına dikkat çekerken sığınmacı sorunu çözülmeden ve Suriye’den istikrar yeniden sağlanmadan saldırıların önlenmesinin çok zor olduğunu söyledi. “Türkiye’nin Suriye ile ilgili en önemli çıkarı bu ülkede istikrardır” diyen Eslen, “ABD’nin başlattığı Arap Baharı’nda ihvancı dış politikayla ‘gönüllü’ olmanın ağır faturasını ödüyoruz. Suriye’de bozulan istikrar sonucunda birçok terör örgütü ortaya çıktı, milyonlarca sığınmacı Türkiye’ye geldi” dedi.

Teröristlerin sığınmacı görünümüyle Türkiye’ye sızdığına da dikkat çeken Eslen, “Suriye’deki kaos devam ettikçe, hem Türkiye’de hem de bu ülkede terör örgütleri varlığını sürdürdükçe ve sınır güvenliği tam olarak sağlanmadığı sürece benzer olaylar gerçekleşebilir. Bunları hava harekâtı ile önlemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.