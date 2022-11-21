SOL Parti: Askeri operasyonlar ve Suriye'ye her tür müdahale son bulmalı
SOL Parti, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Suriye ve Kuzey Irak’a yönelik başlattığı Pençe Kılıç Harekatı’nı eleştirdi. Açıklamada, "Askeri operasyonlar ve Suriye’ye yönelik her tür müdahale son bulmalıdır. ABD başta olmak üzere tüm yabancı askeri güçlerin Suriye’yi terk etmesiyle kurulacak barış ve kardeşlik için mücadele edeceğiz" denildi.
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından başlatılan Pençe Kılıç Harekatı’na SOL Parti'den tepki geldi.
SAVAŞ ÇÖZÜM DEĞİL!— SOL Parti (@solpartibilgi) November 21, 2022
Atılan sayısız bomba, kaybettiğimiz binlerce insan toplumu birbirine düşman etti.
Bir seçim politikası olarak savaşın, yeni felaketler dışında kimseye bir faydası olmayacaktır.
Askeri operasyonlar ve Suriye’ye yönelik her tür müdahale son bulmalıdır.
"Savaş çözüm değil" başlıklığıyla yapılan ve SOL Parti'nin resmi sayfasından da duyurulan yazılı açıklama şöyle:
"Kürt sorununda 40 yıldır sürdürülen savaş politikası bugün Suriye’yi de içine alarak sürdürülüyor. Atılan sayısız bomba, kaybettiğimiz binlerce insan yıllarca toplumu birbirine düşman etti. Bugün de Suriye ve Irak’taki Kürt yerleşimlerini bombalamanın başka bir sonucu olamaz.
Emperyalizmin bölge politikalarının sonucu olarak yaşanan savaşların halk yararına hiçbir sonuç üretmediği, Kürt sorununun çözümüne hiçbir katkı sağlamadığı artık görülmüş olmalıdır. Böyle bir kadim sorunu sadece barış politikası çözer.
Bir seçim politikası olarak savaşın gündeme getirilmesi yeni felaketlerin kapısını aralamak dışında kimseye bir faydası olmayacaktır.
Suriye’de bugüne kadar cihatçı örgütlerle kol kola izlenen mezhepçi dış politikanın ülkemizi nasıl bir felakete sürüklediği ortada. Büyük bir göçmen krizden ülkemizin Suriye savaşının üslerinden birisi haline gelmesi bir dizi krize kaynaklık eden Suriye politikası terk edilmelidir. Öte yandan bugün yaşadığımız hayat pahalılığında, artan yoksullukta sınır ötesi askeri faaliyetlerin önemli bir payı olduğu unutulmamalıdır.
İktidarın, İstiklal’deki hain saldırının intikamını aldık türünden yaklaşımı sadece iç politikada sonuç almaya dönüktür. Doğru bir muhalefet çizgisinin iktidarın savaş politikasının arkasına dizilerek değil barış ve kardeşlik siyaseti etrafında kurulabileceği açıktır.
Askeri operasyonlar ve Suriye’ye yönelik her tür müdahale son bulmalıdır. ABD başta olmak üzere tüm yabancı askeri güçlerin Suriye’yi terk etmesiyle kurulacak barış ve kardeşlik için mücadele edeceğiz."
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