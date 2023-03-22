Emirates 'beklentileri karşılanmayan' yolcuya 160 bin TL tazminat ödedi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:40

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 16:41

Cerrah Mark Morgan, Ağustos 2022'de Auckland'dan Londra'ya giden uçuştaki iki adet business class bilete 7 bin sterlinden fazla para ödedi. Ancak Morgan uçağa bindiğinde geniş, deri yatar koltukların yer aldığı resmi Emirates reklamının doğru olmadığını hissetti.

Dr. Morgan, Uyuşmazlık Mahkemesine yaptığı şikayette koltukların fotoğraflarını ve resmi reklamların bağlantılarını paylaştı. Morgan bu reklamların, yolcuların business class standartlarının sağlanacağına inandırıldığını gösterdiğini belirtti.

'YIPRANMIŞ KOLTUKLAR...'

Independent Türkçe'nin Australian Financial Review'un haberinden aktardığına göre Morgan; gerçekte kendisinin ve partnerinin "yıpranmış" koltuklarda oturmak zorunda kaldığını ve eğlence sisteminin arızalı olduğunu söyledi.

Havayolu şirketi Emirates, küçük puntoyla yazılan bölümde "belirli bir uçağın kullanılacağını garanti edemeyeceğinin" ve "uçak içi eğlence, reklamdaki yemekler veya uçak içi hizmetler için herhangi bir garanti vermediğinin" açıkça belirtildiğini savundu.

Emirates'ın Yeni Zelanda Genel Müdürü şöyle dedi:

"Bu maddeler Emirates'ın işinin etkin bir şekilde işlemesini sağlıyor çünkü uluslararası hava seyahatinin zorluklarıyla baş ederken, Emirates'a bir dereceye kadar esneklik sağlıyorlar."

Öte yandan Dr. Morgan'ın şikayetini haklı bulan Uyuşmazlık Mahkemesi, Emirates'in yolcuya tazminat ödemesine karar verdi.

Uyuşmazlık Mahkemesi hakemi Laura Mueller, "Morgan, Emirates'ın pazarlama materyallerinin Yeni Zelandalı müşterileri diğer havayolu hizmetlerinden uzaklaştırmayı ve onları Emirates'tan, aslında var olmayan bir hizmeti satın almaları yönünde cezbetmeyi amaçladığını savunuyor" dedi.

"Mahkeme de bu görüşe katılıyor."

Dr. Morgan, kendi zaferinin ışığında, Emirates'ın reklamlarını değiştireceğini umduğunu söyledi.

"Bize büyük ihtimalle ne sunulacağıyla ilgili açık olmalılar."

Müşteri, aldığı tazminat hakkındaysa "Bu onlar için devede kulak bile değil" diye ekledi.

"Bununla birlikte, Yeni Zelanda'da bu durumdan etkilenen ve aynı talepte bulunabilecek binlerce yolcu olabilir."

The Independent, yorum için Emirates'la temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.