Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: Bin konut yapacağız
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesinde 10 milyon yurttaşın ev ihtiyacı olacağını ve THY olarak bin konutluk bir proje inşa etmeyi düşündüklerini belirtti.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkileri devam ediyor. Milyonlarca yurttaşın evsiz kaldığı yıkıcı depremin ardından, 10 ilde enkaz çalışmaları olağan hızıyla devam ediyor.
Bu sırada depremin meydana getirdiği zararları kapatmak için yurdun dört bir yanında çalışmalar ve kampanyalar düzenlenmekte. Var olan yardım kampanyalarına ek olarak, TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesinde bin konutluk THY mahallesi yapmayı düşündüklerini belirtti ve konut kampanyası için yurt içinde ve yurt dışında olan diğer yurttaş ve firmaları kampanyaya katılmalarına davet etti.
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