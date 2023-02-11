Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: Bin konut yapacağız

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:53

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:25

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkileri devam ediyor. Milyonlarca yurttaşın evsiz kaldığı yıkıcı depremin ardından, 10 ilde enkaz çalışmaları olağan hızıyla devam ediyor.

Bu sırada depremin meydana getirdiği zararları kapatmak için yurdun dört bir yanında çalışmalar ve kampanyalar düzenlenmekte. Var olan yardım kampanyalarına ek olarak, TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesinde bin konutluk THY mahallesi yapmayı düşündüklerini belirtti ve konut kampanyası için yurt içinde ve yurt dışında olan diğer yurttaş ve firmaları kampanyaya katılmalarına davet etti.