En çok aranan uyuşturucu baronu "Otoniel" tüm suçlamaları kabul etti

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:05

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:05

Dünya'nın en çok aranan uyuşturucu baronu "Otoniel" olarak bilinen Dairo Antonio Usuga David, milyarlarca dolarlık bir kokain çetesini yönetmekten suçlu olduğunu kabul etti.

Otoniel, Brooklyn mahkemesine, "Tonlarca kokain benim iznimle ya da benim talimatımla taşındı. Gerillalar ve suç çeteleri arasında çok fazla şiddet vardı" dedi.

Otoniel'in, en az 20 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağı ve 216 milyon dolarlık nakit parasını da el koyulacağı bildirildi.

ESCOBAR İLE KARŞILAŞTIRILIYOR

51 yaşındaki Otoniel, 1970-1990 yılları arasında Kolombiya'da aşırı şiddet olaylarının yaşandığı bir dönemde Medellin Kartelini yöneten selefi Pablo Escobar ile karşılaştırılıyor.

Otoniel, 2012-2021 yılları arasında Clan del Golfo adlı acımasız kokain çetesini yönetti. Otoniel'in, düşmanlarına düzenli olarak işkence ettiği ve ortağı ile kız kardeşlerine "aynı görünmeleri" için estetik ameliyatlar yaptırdığı belirtiliyor.

Otoniel'in yönettiği Clan del Golfo, Kolombiya'daki en güçlü suç örgütü olarak dünyanın en büyük kokain dağıtıcılarından biri olarak biliniyor.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in "sadece Pablo Escobar ile karşılaştırılabilir" olduğunu söyledi.

Duque, "O sadece dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçısı değil, aynı zamanda toplumsal liderlerin katili, erkek çocuk, kız çocuk ve gençlerin istismarcısı, polislerin katili" dedi.