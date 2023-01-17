Kolombiya'da 30 asker, ateşkese uymadığı iddiasıyla köylülerce rehin alındı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 08:05

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 08:05

Kolombiya'nın Meta yönetim bölgesine bağlı Vista Hermosa kasabasında devriye görevi yapan askerler köylülerce alıkonuldu.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından 31 Aralık 2022'de ilan edilen çift taraflı ateşkese uymadıkları gerekçesiyle askerlerin köylülerce zorlu tutulduğu iddia edildi.

Noticial Caracol'a konuşan Meta Valisi Juan Guillermo Zuluaga, askerlerin ikili ateşkesi bozmadığını rutin devriye görevini yaptığını belirterek, "Yaptıkları normal görevler Cumhurbaşkanının kararnamesini ihlali anlamına gelmiyor. Bölge askerden arınmış bir yer değil, kamu gücünün orada bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ombudsmanlık Ofisi ile yerel ve bölgesel temsilcilerin bölgeye giderek arabuluculuk yapacağı ve askerlerin serbest bırakılmasını sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Demokratik Merkez partisi açıklamasında, söz konusu eylemi kınayarak, hükümetten duruma müdahale etmesini istedi.

Ordudan da yapılan açıklamada, askerlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını duyurmuştu.