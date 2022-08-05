Joker 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Joker 2 ne zaman vizyona girecek?

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:44

2019'da vizyona giren Joker filmi tüm dünyada çok ses getirmişti. Hayranları diğer DC evreninden farklı bir Joker gördüler ve bu yeni Jokeri çok sevdiler. Devam filmi için gün saymaya başladılar. Filmin yapımcıları da merakla beklenen Joaquin Phoenix'in can verdiği Joker devam filmi için vizyon tarihi açıklandı.

JOKER 2 FİLMİNİN VİZYON TARİHİ NEDİR?

Diğer, Joker ve Batman filmlerinden farklı bir bakış açısıyla sunulan Joker filminin ilki 2019 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşmuştu. Kendinden oldukça konuşulmayı başaran Joaquin Phoenix'in Joker filmi için nihayet yeni bilgiler geldi.

Devam filmi için uzun bir ara veren ekip Joker 2 filmi için vizyon tarihini açıkladı. Devam filminin adının 'Joker: Folie A Deux' olduğu açıklanırken, filmin 4 Ekim 2024 tarihinde ön gösterim yapacağı belli oldu.

JOKER 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Türkçesi Joker '2 kişilik delilik' olarak bilinen Joker devam filminin konusu hakkında kesin bilgiler verilmese de bazı senaryo tahminleri yapılıyor. Devam filminin senaryosunu yönetmen Todd Phillips ve Joaquin Phoenix birlikte yazdı. Joker karakterini ilk filmde başarıyla oynayan Joaquin Phoenix oynayacak.

JOKER 2 FİLMİNİN OYUNCULARI

Harley Quinn rolü için Lady Gaga filmde oynamayı kabul ettiğini açıkladı. Lady Gaga’nın Harley Quinn olacağını resmi olarak gösteren ve Joker’le birlikte dans etmesini içeren ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı.

Bu tanıtım fragmanı ile birlikte filmden gelen haberlere göre filmin bir müzikal şeklinde olacağı basına sızdı. Diğer bir iddia ise ilk filme benzer şekilde devam filminde psikolojik-gerilim tarzında olacağı söylendi.

Joaquin Phoenix joker karakterine tekrar canlandırılacağı ve Harley Quinn rolü için Lady Gaga'nın filmin kadrosunda olduğu biliniyor. Onun dışında diğer rollar için kesin bir casttan söz edilmiyor. Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını ise Todd Phillips tarafından yapılıyor.