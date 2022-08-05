'NEOM' projesi nedir? 'NEOM projesi nerede? 'NEOM projesinin amacı nedir?
Veliaht Prens Muhammed bin Salman katıldığı bir konferansta NEOM' projesinin ayrıntılarını paylaştı. 'NEOM' projesi nedir? 'NEOM projesi nerede? 'NEOM projesinin amacı nedir?
Veliaht prens geçen hafta gazetecilere, mimarlara, yatırımcılara ve diğer katılımcılara, NEOM projesinin gelişiminin önemli bir parçası olan Line kenti hakkında güncellemeler sağlayan bir sunuma katıldı. Line kentinin sunumunda, Suudi Arabistan borsasının; bu proje ile dünyanın en büyük üç borsası arasında yer almayı hedeflediğini söyledi.
'NEOM' PROJESİ NEDİR, AMACI NEDİR?
İngilizce “new” (yeni) ve Arapça “müstakbel” kelimelerinin ilk harflerinden alan proje, Suudi Arabistan’ın çölde ütopik şehir projesi olarak görülüyor. Veliaht prensin petrol dışındaki gelirleri çeşitlendirmeyi hedefleyen 2030 vizyonunun önemli ayaklarından birini oluşturuyor ve Suudi Arabistan’ın Ürdün ve Mısır sınırında Kızıldeniz sahili üzerinde 26 bin 500 kilometrekare bir alan üzerinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman, geçen hafta yaptığı açıklamada, dokuz milyon insanı barındırması beklenen devasa bir ekonomik bölge olan 500 milyar dolarlık amiral gemisi projesi NEOM'un kısmen 2024'te beklenen tahvil satışı yoluyla finanse edileceğini söyledi.
Kentin ilk aşamasında, yapım maliyetinin yarısını Krallığa ait Kamu Yatırım Fonu'ndan gelecek olan 319 milyar dolara mal olacağını söyledi. Suudi Arabistan ayrıca, bölgede kurulan şirketlere yatırım yapacak olan NEOM ile bağlantılı bir fon için 300 milyar riyal tahsis edeceğini duyurdu.
NEOM PROJESİ NEREDE?
Line kentinin Ülkenin kuzeybatısında Kızıldeniz’in ve Suudi Arabistan’ın; Mısır ve Ürdün’e olan sınırları yakınlarında inşaatına başlandı. Veliaht Prens, kentin alanının 120 kilometrekarelik bir sahil şeridi boyunca uzayacağını ve çölü kapsayan bir proje olduğunu söyledi.
Kent 500 metre yüksekliğinde, 170 km uzunluğunda iki aynalı dış cephe arasında sıkıştırılmış, farklı kentsel kullanımlar için 200 metre genişliğinde yeni bir yapı olarak tasarlandı. İçerisinde geniş yollar, bahçeler ve hatta bir stadyum olacağı belirtildi.
Veliaht prens, NEOM'u yeni bir kentsel yaşam biçimi olarak lanse etti, arabaların ortadan kalktığı ve bölge sakinlerinin doğaya daha bağlı hissetmelerini sağladığı bir kent hayali çizdi. Fakat projeye gelen eleştirilerde Line kentinin bir hapishaneyi andırdığı söylendi.
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