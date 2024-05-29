Yine Boeing vakası! Antalya-Varşova uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Antalya-Varşova seferini yapan SunExpress’e ait Boeing 737 tipi uçakta kabin basınç arızası oluştu. Pilot acil durum bildirdi.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:20
Yine Boeing vakası! Antalya-Varşova uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı
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117 yolcusu bulunan SunExpress Havayolları’na ait XQ-870 sefer sayılı uçağın pilotu Varşova hava sahası üzerinde kabin basınç arızası uyarısı aldı.

Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’yle irtibata geçen pilot, acil iniş için öncelik istedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Havalimanına sorunsuz şekilde inen uçak hakkında inceleme başlatıldı.


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