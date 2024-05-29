Yine Boeing vakası! Antalya-Varşova uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Antalya-Varşova seferini yapan SunExpress’e ait Boeing 737 tipi uçakta kabin basınç arızası oluştu. Pilot acil durum bildirdi.
117 yolcusu bulunan SunExpress Havayolları’na ait XQ-870
sefer sayılı uçağın pilotu Varşova hava sahası üzerinde kabin basınç arızası
uyarısı aldı.
Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’yle irtibata
geçen pilot, acil iniş için öncelik istedi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Havalimanına sorunsuz şekilde inen uçak hakkında inceleme başlatıldı.
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