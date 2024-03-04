Bahçe partisine silahlı saldırı: 4 ölü

Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:58

Güncelleme: 04.03.2024 - 15:58

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde parti düzenlenen bir eve bir grup silahlı kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti, en az üç kişi kişi yaralandı. Olayın yaşandığı King City kentinin emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, gümüş rengi bir aracın dün akşamüstü saatlerinde parti yapılan evin dışına park ettiği, araçtan çıkan üç erkeğin ön bahçede partiye katılanlara ateş açtığı bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

ABC haber sitesinin aktardığına göre, polis, koyu renk kıyafetler giyen ve koyu renk maskeler takan şüphelilerin saldırının ardından tekrar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştığını kaydetti. Şüphelilerin kimliğinin tespit edilemediği ve henüz yakalanamadıkları belirtildi.

King City Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis, dün yerel saatle 18.00 sıralarında olay yerine gitti. Üç erkeğin evin dışında cesedi bulunurken, yaralı bir kadının da kaldırıldığı Mee Memorial Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaralı üç diğer erkek ise tedavi için Salinas'taki Natividad Hastanesi'ne kaldırıldı.