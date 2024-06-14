Endonezya, Filistinli 1000 hastanın tedavisiyle 1000 çocuğun eğitimini üstlenmek istiyor

Endonezya, İsrail saldırılarına maruz kalan 1000 Filistinli hastanın tedavisi ve 1000 çocuğun eğitimini üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:58
Endonezya, Filistinli 1000 hastanın tedavisiyle 1000 çocuğun eğitimini üstlenmek istiyor
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Endonezya'da devlet başkanı seçilen ve göreve ekimde başlayacak Prabowo Subianto, başkent Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında, Ürdün'de katıldığı "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"na ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Filistin'e insani yardımların ulaşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Subianto, "Filistin'den 1000 hastayı tedavileri için Endonezya'ya getirmeye hazırız. İyileştiklerinde ve durum normale döndüğünde evleri Gazze'ye geri dönebilirler" dedi.

1000 FİLİSTİNLİ ÇOCUĞA EĞİTİM

Subianto, "Endonezya ayrıca, savaş travması yaşayan 1000 Filistinli çocuğu burada eğitim görmesi için ağırlamaya ve uygun zamanda geri göndermeye hazır. Bunu da Ürdün'de dile getirdik. Ülkeler bu planımıza saygı duydu" diye konuştu.

Cava Adası'ndaki Müslüman okulların Filistinli çocukların bakımını üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayan Subianto, ülkesinin Gazze'ye doktor ve hemşire göndermeyi de planladığını aktardı.

Subianto, izin verilmesi halinde ülkesinin Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmak ve yüzen hastane yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

 

 


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