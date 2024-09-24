Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Gorontalo şehrinin yaklaşık 73 kilometre güney açıkları olduğunu belirtti.
Yaklaşık 150 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'Tayyip'e sor' davası
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı