Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Batı Java bölgesindeki Banjar kentinin 102 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.
6,1 büyüklüğündeki deprem yerin 68 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.
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