Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:46
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
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Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansının (BMKG) açıklamasında, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinin 130 kilometre kuzeyi olduğu belirtildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmezken depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Aynı bölgede yaklaşık 4 saat önce 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.


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