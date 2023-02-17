Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Iqbal, Cumhuriyet'e konuştu: Türkiye, kalbimizde özel bir yere sahip

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:10

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 17:12

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yıkıcı etkisi tüm dünyada yankılandı. Ülkeler, hızlı bir şekilde Ankara ile temasa geçerek insani yardım ve arama ve kurtarma ekiplerini Türkiye'ye sevk etti.

Bu ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Endonezya, insani yardım ve destek mesajları da dahil olmak üzere Türkiye ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammad Iqbal, ülkesinin insani yardım çabalarını ve desteğini tüm detaylarıyla Cumhuriyet'e değerlendirdi.

"7 ŞUBAT'TA SAHAYA İNEN İLK BÜYÜKELÇİLİK BİZDİK"

Dr. Lalu Muhammad Iqbal, kendisinin ve Büyükelçilik ekibinin "6 Şubat akşamı Ankara'dan Gaziantep'e doğru yola çıktıklarını, Gaziantep'e 15 saat sonra ulaştıklarını" söyledi.

Iqbal, "Gaziantep'e geldiğimizde kendimizi 4 gruba ayırdık ve her grup sırasıyla Nurdağı, Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere Gaziantep'in depremden etkilenen diğer bölgelerini hedefledi. Aslında 7 Şubat'ta sahaya inen ilk Büyükelçilik bizdik" ifadelerini kullandı.

Iqbal, bölgeye intikal etme nedenlerini "Endonezya vatandaşlarını tahliye etmek, depremzedelere ilk insani yardımı teslim etmek ve sahadaki durum ve ihtiyaç değerlendirmesi yapmak" olarak sıraladı.

Deprem bölgelerinde bulunan 128 Endonezya vatandaşını Ankara'ya tahliye ettiklerini kaydeden Iqbal, "4 vatandaşımızın cesedini bulduk, bunlardan ikisi Endonezya'ya nakledilecek. Önümüzdeki günlerde hükümetimiz, depremden en kötü etkilenen Hatay ve Kahramanmaraş illeri başta olmak üzere, etkilenen tüm bölgelere gerekli yardımları göndermeye karar vermiştir" diye konuştu.

Fotoğraf: Endonezya arama ve kurtarma ekibi

"YARDIM İÇİN 4 EKİP GÖREVLENDİRİLDİ"

Iqbal, ülkesinin, Türkiye'ye yardım için 4 ekibin görevlendirildiğine dikkat çekerek, "Birincisi, uluslararası SAR ekibine katılmak üzere Antakya'da bulunan Orta Kentsel SAR Ekibi (MUSAR INASAR). İkincisi, Hatay Hassa'daki sahra hastanemizde bulunan ve ameliyat yapabilecek kapasiteye sahip Acil Sağlık Ekibi (EMT) Tip 2. Üçüncüsü, AFAD'ın Ankara/Kayseri'den etkilenen bölgelere insani yardım kargolarını havadan taşımasına yardımcı olmak üzere Etimesgut Askeri Havaalanı'nda konuşlu Hercules C-130 ile donatılmış Hava Nakliye Ekibi. Dördüncü olarak, Endonezya vatandaşlarının Ankara'ya ve Ankara'dan Endonezya'ya tahliyesi için vatandaş koruma ekibi" dedi.

Iqbal, "Bunun dışında, AFAD tarafından tavsiye edilen farklı insani yardım kargolarını getirmek üzere 2 askeri uçak ve 3 geniş gövdeli kargo uçağını Adana havalimanına gönderdik" diye ekledi.

"Türkiye'nin, sadece Endonezya hükümetinin değil, tüm Endonezya halkının kalbinde özel bir yere sahip" olduğunu belirten Iqbal, "Bu nedenle hükümet ve halk tarafından farklı yardım kampanyaları başlatılmıştır. Tüm ulus, felaket karşısında gözyaşlarını paylaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ENDONEZYALILAR, TÜRK KARDEŞLERİYLE EL ELE"

Iqbal, yardım kampanyasına ilişkin bilgi vererek, "Hükümet düzeyinde kampanyalar İnsani Kalkınma ve Kültür Koordinasyon Bakanlığı, Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) ve Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılmaktadır. Hükümet tarafından başlatılan sürecin yanı sıra, binlerce STK, Müslüman ve Müslüman olmayan kuruluşlar, köylere kadar uzanan topluluk grupları ayni yardımdan nakdi yardıma kadar farklı türlerde yardım toplamak için girişimlerde bulunmaktadır" dedi.

Iqbal, "Endonezya'dan ve Türkiye'deki Endonezya toplumundan binlerce gönüllü şu anda etkilenen bölgelerde Türk kardeşleriyle el ele faaliyet göstermekte olup, Türk tur rehberleri derneği ve ekibimize bir aile olarak katılan bazı Türk işadamları da bu gönüllüler arasında yer almaktadır" diye konuştu.