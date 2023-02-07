Endonezya, Türkiye'ye insani yardım gönderileceğini açıkladı
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Türkiye'ye insani yardım göndereceklerini açıkladı.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Türkiye'ye insani yardım göndereceklerini açıkladı.
Joko Widodo, "Yardım şu anda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Mümkün olan en kısa sürede gönderilecek" dedi.
Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Ma'ruf Amin de geçmişte yaşanan büyük doğal felaketlerde Endonezya'ya verdiği desteğin bir karşılığı olarak Türkiye'ye insani yardım gönderilmesinin aciliyetini vurguladı.
Amin, "Türkiye Açe'deki tsunami sırasında bize ilk yardım edenler arasındaydı ve biz de Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir insani yardım misyonu göndermeyi görüşmüştük" ifadelerini kullandı.
10 ENDONEZYA VATANDAŞI YARALANDI
Endonezya'nın Türkiye Büyükelçisi Lalu Muhammad İkbal'in de, bir yük konteyneri dolusu gıda maddesinden oluşan ilk parti insani yardımın şu anda Ankara'dan depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Gaziantep'e doğru yola çıktığını söylediği bildirildi.
İkbal, depremde 10 Endonezya vatandaşının yaralandığını, bunlardan dördünün yerel hastanelerde tıbbi bakım gördüğünü, altısının ise Ankara'ya tahliye edileceğini söyledi.
Endonezya devlet medyası, Büyükelçiliğin, depremden etkilenen bölgelerden 104 Endonezya vatandaşını Ankara'ya tahliye ettiğini bildirdi.
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