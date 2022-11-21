Endonezya'yı vuran 5.6 büyüklüğündeki depremde 50 kişi öldü

21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:38

Enonezya'daki depremde 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Reuters'ın haberine göre, Enonezya'nın Batı Java bölgesinde bulunan Cianjur kentinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 50'den fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı.

Batı Java Valisi Ridwan Kamil, merkez üssünün başkent Cakarta'nın 75 kiometre güney doğusunda bulunan Cianjur kenti olduğu belirlenen deprem nedeniyle 56 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Endonezya'nın afet kurumu BNPB deprem nedeniyle 700 kadar kişinin yaralandığını ve 300'den fazla evin hasar gördüğünü ya da yıkıldığını açıkladı.