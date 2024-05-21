Enerji Bakanı Bayraktar Çin'i ziyaret etti

Yayınlanma: 21.05.2024 - 17:02

Güncelleme: 21.05.2024 - 17:02

Sosyal medya platformu X'te açıklamada bulunan Alparslan Bayraktar, Çin Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile yaptığı görüşmede kritik mineraller ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere madencilik alanında mevcut ve potansiyel iş birliğini geliştirme yönünde mutabık kaldıklarını belirtti.

Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanında işbirliği fırsatlarını konuştuğunu da ifade eden Bayraktar, kurum ile "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını ve somut projeleri en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜRKİYE ÜÇ NÜKLEER SANTRAL KURACAK

Bayraktar ayrıca dün Çin'deki başlıca elektrik üreticilerinden State Power Investment Corporation (SPIC) ile de görüştü. Bayraktar, nükleer santral işletme kabiliyeti olan SPIC ile "Nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında projelerimizi görüşerek yol haritasını belirledik" dedi.

Toplam üç nükleer santral kurmayı planlayan Türkiye, Trakya'da kurulması planlanan santral için Çin ile görüşüyor.