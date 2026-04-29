Enerji piyasasında kırılma: OPEC’te çatlak büyüyor

Küresel enerji gündeminde öne çıkan gelişmelerden biri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) ayrılma kararı oldu.

Petrol piyasasında dengeleri etkileyebilecek bu adım, üretim kotaları ve arz politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

1960 yılında kurulan OPEC, üye ülkelerin petrol politikalarını koordine etmek ve küresel petrol piyasasında fiyat istikrarını sağlamak amacıyla faaliyet yürütüyor. Kuruluş aşamasında İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela’nın yer aldığı örgüt, zamanla genişleyerek 12 üyeye ulaştı.

Bugün OPEC ülkeleri, dünya ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 36’sını karşılarken, kanıtlanmış rezervlerin ise yaklaşık yüzde 79’unu kontrol ediyor. 1967 yılında örgüte katılan BAE de bu yapının önemli üreticilerinden biri olarak öne çıkıyordu.

OPEC’in genişletilmiş versiyonu olarak bilinen OPEC+ ise Rusya başta olmak üzere örgüt dışındaki bazı büyük üretici ülkeleri de kapsıyor.

ÜRETİM KOTALARI VE KARAR MEKANİZMASI

OPEC üyesi ülkeler, petrol piyasasındaki arz ve talep dengesini gözeterek üretim seviyelerini ortak kararlarla belirliyor.

Fiyatların aşırı yükselmesini ya da düşmesini engellemeyi amaçlayan bu mekanizmada, üretim artışı ya da kesintisi kararları oy birliği ile alınıyor.

Bu sistem, üye ülkelerin belirlenen kotalar çerçevesinde üretim yapmasını zorunlu kılıyor.

BAE NEDEN AYRILIYOR?

BAE’nin OPEC’ten ayrılma kararının arkasında, üretim kapasitesine kıyasla düşük kalan kotalar bulunuyor.

Ülke, mevcut sistemde izin verilenin üzerinde üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu savunuyor.

BAE yönetimi, 1 Mayıs itibarıyla örgütten ayrılarak kendi üretim seviyesini bağımsız şekilde belirlemeyi hedefliyor.

Bu adım, ülkenin küresel petrol piyasasında daha esnek hareket etme isteği olarak yorumlanıyor.

PETROL FİYATLARINA ETKİSİ NE OLACAK?

Kararın ardından petrol fiyatlarında kısa vadede önemli bir değişim yaşanmadı. Ancak uzmanlar, BAE’nin üretimini artırması halinde küresel arzın genişleyebileceğini ve bunun da orta vadede fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, daha önce OPEC’i üretimi sınırlayarak petrol fiyatlarını “yapay şekilde yüksek tutmakla” suçlamıştı.

OPEC ülkelerinin enerji bakanları genellikle yılda iki kez bir araya gelerek üretim seviyelerini belirliyor, gerekli durumlarda ise olağanüstü toplantılar düzenleniyor.

BAE’nin ayrılık kararı, OPEC’in küresel enerji piyasasındaki rolü ve etkinliği açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu gelişme, petrol arzı ve fiyat dengesi üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir.