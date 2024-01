Epstein dosyaları patladı… Trump’ın başkanlık hayalleri yıkılır mı?

Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:31

Güncelleme: 05.01.2024 - 17:31

Ünlü milyoner Jeffrey Epstein’in dava dosyasının kamuoyuna açılmasıyla dosyada adı bulunan ünlüler hakkında büyük tartışmalar başladı. Ancak bir ünlünün paylaşılan dosyalarda adının geçmesi doğrudan Epstein'in suçlarına ortak olduğu anlamına gelmemelidir. Maalesef ki Batı medyası konuyla ilgili hazırladığı haberlerde sorumsuzca davrandı. Bu da ismi geçen herkesin Epstein’in işlediği suçlara ortak olduğu izlenimin yarattı.

Mesela, ünlü model Naomi Campbell ve Star Wars’un yaratıcısı George Lucas’ın belgelerde adı geçiyor. Bunun tek sebebi sorgu sırasında mağdurlara bu kişilerin Epstein’in adasına gelip gelmediğinin sorulmasıydı. Bunlar gibi birçok ünlünün adı, hak etmedikleri halde yapılan haberlerde geçti. Bu hafta paylaşılan dosyalar çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein’in beklenen “müşteri kayıt defteri” değil. 1000 sayfayı bulan belgeler, Epstein mağdurlarından biri olan Virginia Roberts Giuffre’nin sorgu kayıtlarından oluşuyor.

AĞIR SUÇLAMALAR

Tabii ismi geçen bazı ünlüler ciddi suçlamalarla karşı karşıyalar. York Dükü Prens Andrew, Epstein’in avukatı Alan Dershowitz, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve hatta ünlü bilim insanı Stephen Hawking bunlardan yalnızca birkaçı.

Listede isminin bulunması beklenmeyen isimlerden biri olan Stephen Hawking’in, Epstein mağdurlarından biri tarafından 2006’da Epstein’in adasına gittiği ve reşit olmayan kızlarla bir seks partisine katıldığı iddia edildi. Hatta Epstein, mağdurlara iddiayı geri çekmeleri için para teklifinde bile bulundu. Eski ABD Başkanı Bill Clinton için ise Epstein, mağdur kızlardan birine “Clinton’ın kızları genç sevdiğini” söylemişti.

TRUMP HAKKINDA İDDİA NE?

Dosyaların tümü Amerikan gündemini yerinden oynatsa da en çok ilgi çeken kişi yine Trump oldu. Dosyaların açıklanmasına saatler kala Trump düşmanları adının geçmesini, sevenleri ise temize çıkmasını bekledi. Bunun başlıca sebebi, Trump’ın önceden Epstein’le ilişkisinin olmasıydı. 2002’de Epstein için “harika biri, onun da benim gibi güzel kızlarla arası iyi. O biraz daha genç seviyor” demişti.

Ancak Bill Clinton’ın adı dosyalarda 73 kere geçerken Donald Trump’ın adı yalnızca 4 kere geçti. Epstein, 2001 yılında sevgilisi Ghislaine Maxwell ile New York’a özel jetle gidecekti. Epstein mağdurlarından Johanna Sjoberg, Epstein tarafından kokpite yollandı. Pilotlar, hava muhalefetinden dolayı New York’a değil Atlantic City’ye ineceklerini söyleyince Epstein, “iyi bari, Trump’ı arayalım da adı her neyse kumarhanesine gidelim” diye yanıt verdi.

Trump, Epstein için “kendisini 15 yıldır tanırım” da demiş, 2004’te Florida, Palm Beach’te aynı evi alabilmek için rekabete girişince dostlukları sona ermişti. Trump’ın, Epstein’in meşhur adasına hiç gitmediği söylendi. Sonuç olarak Trump, herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı.

EPSTEIN DAVASININ ÖNEMİ

Trump’a 4-5 yılı ancak bulan siyasi kariyeri boyunca "Teflon Don" lakabı verildi. Kendisiyle ilgili patlayan hiçbir skandal üzerine yapışmadı. 6 Ocak isyanı sonrası onlarca davayla karşılaşmasına rağmen oyları azalmayı bırakın yükselişe geçti. ABD’li seçmen önünde müesses nizamın uğraştığı “mağdur” algısı oluştu. “Manhattan’da çıkıp adam vursam 1 oy bile kaybetmem” diyen bir siyasetçiden bahsediyorum.

Ancak Epstein konusu biraz daha karmaşık. Çocuk istismarı meselesi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Amerikan muhafazakarının da sert tepki verdiği bir mesele. Ancak birçok farklı ülkenin aksine, ABD’li muhafazakarlarda bu konu biraz paranoyaya da dönmüş durumda. Bir pizzacının alt katında çocuk satıldığı iddiası üzerine patlayan Pizzagate tartışmaları Barack Obama’ya kadar ulaşmıştı. Bunun gibi birçok iddia yıllar boyu siyasetçiler için söylendi durdu. Biden’ın kamuoyuna açık bir şekilde çocuklarla girdiği tuhaf diyaloglar ve tavırlar muhafazakâr çevrelerde çok ilgi çekmiş ve Biden’a karşı kullanılmıştı.

Bu nedenle, ne kadar Trump için “Teflon” dersek diyelim, konu çocuk istismarı olunca seçmenin gazabından Trump bile kurtulamayabilir. Epstein davası, içerdiği ünlü isimler sebebiyle zaten kamuoyunu doğrudan ilgilendiren bir mesele. Ancak yaklaşan ABD seçimlerinin kaderini de doğrudan belirleyeceği için farklı bir önem taşıyor.

Donald Trump, şu ana kadar paylaşılan belgelerde temiz çıktı. Bu yüzden sevenleri kutlamalara başladı bile. Ancak bundan sonra yeni belgelerin de patlayacağı iddia ediliyor. Kasım ayında yapılacak seçimlere yaklaştıkça Trump’a karşı kalan kozların tamamı oynanacaktır. Eski Başkan'ın Epstein meselesinde doğrudan temiz olup olmadığını söylemek için ise henüz erken.