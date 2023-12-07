Erdoğan, 6 yıl sonra Atina'da: Mevkidaşı Sakellaropoulou ile bir araya geldi

Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:08

Güncelleme: 07.12.2023 - 13:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile Atina'da bir araya geldi.

Sakellaropoulou, Erdoğan'a yönelik, "Bugün burada olmamız pozitif ruhun bir yansımasıdır. Bu vesileyle dost Türkiye halkına barış ve refah dolu selamlar gönderiyorum. İnsanlık, son felaketlerde de görüldüğü üzere, halklarımızın ortak bir özelliğidir ve bu, ilişkilerimizde gerginliklerden kaçınacak bir iklimin oluşturulması için güçlü bir temel teşkil etmektedir. Yunanistan ve Türkiye'nin barış ve güvenlik için birlikte çalışması her zamankinden daha fazla gereklidir. Farklı yaklaşımlara sahip olduğumuz konular var. Yapıcı bir iklimin muhafaza edilmesi önemlidir. Altı yıl aradan sonra bugün Yunanistan'da bulunmanızın bu olumlu ruhu yansıttığına inanıyorum" dedi.

"İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi iradeyi her zamankinden fazla geliştirmesi elzemdir" diyen Sakellaropoulou, şöyle devam etti:

"Ülkelerimizin karşı karşıya kaldığı trajik olaylar, iki halkı birleştiren ortak bir özellik olan dayanışma duygusunun geliştirilmesi için bir vesile olmuştur. İkili ilişkilerimizde işbirliğinin derinleştirilmesi ve gerginliklerden kaçınılması için bir iklim oluşturulması yönünde karşılıklı siyasi irade mevcuttur. Komşularımızda yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda, refahı arttırmak, barışı korumak ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek için birlikte çalışmak gerekmektedir."

Sakellaropoulou, "Önemli meselelere yönelik farklı yaklaşımların farkında olarak, sükûnet ortamını pekiştirmek ve sürdürmek önemlidir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütmek bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileriye götürecektir" dedi.

ERDOĞAN: GENİŞ BİR HEYETLE BURADAYIZ

Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef, aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda, hangi alanlarda ne gibi adımlar atacağız bunları görüşeceğiz" diye konuştu.