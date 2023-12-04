Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:57

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:58

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1’i MLKP, 3’ü PKK/KCK, 2’si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 6 terör örgütü şüphelisini yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.