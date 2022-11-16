Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Erdoğan ve Scholz, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. pic.twitter.com/YJ6sccZNJp— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 16, 2022
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