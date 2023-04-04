Erdoğan: Gardaşım İlham Aliyev de TOGG'unu teslim aldı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 15:47

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 15:50

AKP iktidarı tarafından 'Türkiye'nin ilk yerli otomobili' olarak duyurulan TOGG, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edilmişti.

Plakası '34 EE 2071' olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillenmişti. Gemlik mavisi rengindeki ikinci T10X'in ise Erdoğan’ın makam aracı olacağı öğrenilmişti. Üretilen üçüncü TOGG'un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bugün Bakü'de verileceği duyurulmuştu.

"GARDAŞIM TESLİM ALDI"

Erdoğan, son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de TOGG'u teslim aldığını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" ifadelerini kullandı.