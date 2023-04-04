Erdoğan: Gardaşım İlham Aliyev de TOGG'unu teslim aldı
AKP'li Cumhurbaşkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de TOGG T10X modelini teslim aldığını duyurdu. Erdoğan "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu TOGG'unu teslim aldı" ifadelerini kullandı.
AKP iktidarı tarafından 'Türkiye'nin ilk yerli otomobili' olarak duyurulan TOGG, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edilmişti.
Plakası '34 EE 2071' olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillenmişti. Gemlik mavisi rengindeki ikinci T10X'in ise Erdoğan’ın makam aracı olacağı öğrenilmişti. Üretilen üçüncü TOGG'un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bugün Bakü'de verileceği duyurulmuştu.
"GARDAŞIM TESLİM ALDI"
Erdoğan, son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de TOGG'u teslim aldığını duyurdu.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" ifadelerini kullandı.
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