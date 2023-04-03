Erdoğan'ın TOGG'unda dikkat çeken detay: Plaka daha önce Opel Astra'ya tescil edilmiş

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 20:13

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 20:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ilk TOGG T10X Teslimatı Programı’nda konuştu. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı ve Gemlik mavisi TOGG T10X teslim edildi.

Plakası '34 EE 2071' olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillendi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY...

Ancak plaka ile ilgili ortaya çıkan bir detay, şaşırtıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Plakadan Hasar Kaydı Sorgulama Sistemine göre, Erdoğan'ın teslim aldığı aracın plakası daha önce Opel markasının Astra modeli üzerine kayıt ettirildiği ve daha önce kayıtlara geçen 4 kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanına teslim edilen araç hayırlı olsun .Fotoğrafta Plakası 34 EE 2071 gözüküyor. Plaka daha önce Opel Astra model bir araca aitmiş.Hasar sorgulama yapıldığında eski tarihli çok kazası çıkıyor. Herhalde araç kullanılamaz oldu plaka öyle el değiştirdi diye düşünüyorum."