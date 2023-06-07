Erdoğan ile Zelenski telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:20
Erdoğan ile Zelenski telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındığı bildirildi.

Açıklamada Erdoğan'ın, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade ettiği belirtildi. 

Türkiye olarak bu minvalde elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de söyledi.

Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayarak, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.


Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenski

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