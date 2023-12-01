Erdoğan, İskoçya Başbakanı Yusuf ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için geldiği Dubai’de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’na (COP28) katılmak üzere geldiği Dubai Expo’da ikili temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf ile görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmelerini sürdürecek.
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