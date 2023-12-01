Erdoğan, İskoçya Başbakanı Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için geldiği Dubai’de İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:14
Erdoğan, İskoçya Başbakanı Yusuf ile görüştü
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’na (COP28) katılmak üzere geldiği Dubai Expo’da ikili temaslarına başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf ile görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde katılımcılara hitap edecek ve ikili görüşmelerini sürdürecek.


İskoçya

İlgili Haberler

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un ailesi bugün Gazze'den ayrıldı

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un ailesi bugün Gazze'den ayrıldı
İskoçya Başbakanı'ndan Gazze mesajı: Kayınvalidemden haber alamadık

İskoçya Başbakanı'ndan Gazze mesajı: Kayınvalidemden haber alamadık
İskoçya Başbakanı Yusuf'tan İngiliz Bakan Cleverly'e tepki

İskoçya Başbakanı Yusuf'tan İngiliz Bakan Cleverly'e tepki

En Çok Okunan Haberler