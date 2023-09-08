Sokak röportajında tepki çeken sözler: 'Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum, bu kadın haklarını ortadan kaldırsın'

Yayınlanma: 08.09.2023 - 08:47

Güncelleme: 08.09.2023 - 09:35

İstanbul Üsküdar'da sokak röportajında konuşan bir erkek, kadın haklarının kaldırılmasını isteyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sözleri büyük tepkilere yol açan kişi, sosyal medyada tartışma yarattı.

"KADINLARA SOKAKTA HİÇBİR ŞEY DİYEMİYORUZ"

YouTube'da yayın yapan @sokakkedisitv'nin sokak röportajında bir erkek “Kadın hakları kaldırılsın, kadınlara sokakta hiçbir şey diyemiyoruz” dedi.

Bu sözler üzerine sinirlenen muhabir “Bence bütün erkeklerin haklarını kaldırsınlar, siz böyle rahat rahat konuşamayın” diye cevap verdi. Muhabir, erkeğin sözlerindeki ısrarı üzerine “Terbiyesiz” diyerek röportajı bitirdi.

Görüntülerin devamında siniri yatışmayan muhabirin “Sen kimsin de Atatürk’ün verdiği hakları alsınlar diyorsun” dediği görüldü.

O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.