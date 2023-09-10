AKP'li Ömer Çelik: 'AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır'

Yayınlanma: 10.09.2023 - 07:46

Güncelleme: 10.09.2023 - 07:51

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir dizi program gerçekleştirmek amacıyla İzmir’e geldi.

İzmir Gaziemir'deki orman yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nın uçuş trafiğine kapatılması nedeniyle uçağı Milas-Bodrum Havalimanı'na inen Çelik'in AK Parti İzmir İl Başkanlığı’ndaki programı iptal oldu.

Değişikliğin ardından Bodrum'dan kara yoluyla İzmir'e gelen Çelik, Bornova ilçesinde gençlerle buluştu.

"AK PARTİ'NİN EN GENCİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Gençlerle bir araya gelen Çelik yaptığı açıklamada; "Gençlik dediğimizde akla sadece yaşın gelmesi bizi kandıran bir şey. Aslında gençlik hiçbir zorluk karşısında idealizmi kaybetmemek, hiçbir zorluktan korkmadan yoluna devam etmek, ilkelerini ne olursa olsun, kim ne tehditle gelirse gelsin asla terk etmemek, yürüdüğün yolu bir gün iki gün değil sonuna kadar yürümek. Bu ilkelerden baktığınızda AK Parti’nin en genci Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

Erdoğan ile yola çıktığında 25 yaşında olduğunu ifade eden Çelik, "O günden bugüne 29 yıl geçti. Kim siyasi istikametini değiştirirse değiştirsin, kim yoldan çıkarsa çıksın, bizim evimiz AK Parti, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Eyyüp kardeşim genelde çıktığında kürsüye gençlik kollarına teşekkür ediyor, ben de ana kademe ve kadın kollarına teşekkür ediyorum. Eyyüp bana diyor ki 'Ağabey gençlik kollarına teşekkür etmedin.' 'Eyyüp diyorum insan kendisine teşekkür eder mi? Gençlik kollarından yetişmiş kardeşlerimizin partimizde önemli yerlere gelmesi bizim en büyük gücümüz ve kuvvetimizdir. Kardeşlerimiz çok küçük yaşlardan itibaren bu büyük siyasi okulun sıralarında yetişiyorlar. Gençlik kollarımız, aynı zamanda partimizin geleceğinin inşa edildiği bir okul olarak yoluna devam ediyor. Gençlik sadece yaşla sınırlı bir kavram değil hatta yaşla bir alakası yok. Tarihimiz içerisinde çok önemli gün dönümlerinden birindeyiz. Güzel İzmir'imizin 101’nci düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyoruz. Allah’a şükürler olsun ki; 28 Ekim 1923’te; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ demişti. Aradan 100 yıl geçti. 28 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı’nı ilan etti" dedi.

'SİZİN YAŞLARINIZDAYKEN TÜRKİYE’DE ESER SİYASETİ GÜNDEM OLMAZDI'

Öte yandan Çelik konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük siyasi hareketin içinde ülkemizi, bölgemizi dönüştürürken, dünyada bu büyük dönüşüme imza atarken, ülkemizi nereden nereye getirdik. Ben çok iyi hatırlıyorum sizin yaşlarınızdayken Türkiye’de bakanlar kurulu toplantıları, eser siyaseti gündem olmazdı. Türkiye’de milli güvenlik kurulu toplantıları gündem olurdu. Bizim iktidarımızın ilk yıllarında bile maalesef Türkiye kendi iç çekişmeleriyle enerjisi tüketilmeye çalışılan bir ülke halindeydi. Bu büyük siyasi okulun Türkiye’ye verdiği en önemli katkılardan bir tanesi Türkiye’de siyaseti, demokrasiyi yerli yerine oturtmaktır.

Yıllar önce biliyorsunuz en çok övünülen şey şuydu; ‘6 kere gittik, 7 kere geldik’ denirdi. Aslında halkın destek verdiklerine birileri herhangi bir şekilde, yetkileri olmadığı halde karşı çıkarlardı. Bu karşı çıkmanın neticesinde iktidar milletten çalınırdı. AK Parti ile birlikte öylesine büyük bir siyasi dönüşüm gerçekleştirildi ki, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi hiçbir şekilde gasp edilemez, bölünemez, parçalanamaz ve yetkisi ertelenemez bir ilke haline geldi."