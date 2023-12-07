Erdoğan-Miçotakis zirvesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmek üzere Maksimou Sarayı'na geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:19
Erdoğan-Miçotakis zirvesi başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile Türkiye arasındaki Yüksek İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmek üzere Maksimou Sarayı'na geldi.

Erdoğan'ı, Maksimou Sarayı'nın girişinde Miçotakis karşıladı.

İki lider, el sıkışarak kameralara poz verdi.

Miçotakis ile Erdoğan'ın baş başa görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.


Yunanistan

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