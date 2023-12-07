Erdoğan Yunanistan'a gitti: Komşudan 7 günlük vize jesti

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:19

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere “TUR” uçağı ile saat 09.45’te Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.

Erdoğan, Atina ziyareti öncesinde Yunanistan'ın Kathimerini gazetesiyle yaptığı röportajda "Karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur" dedi.

Erdoğan'ın Yunan mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere bakanlardan oluşan bir heyetle Atina'ya gitmesinin ardından Reuters'a konuşan yetkililer, Yunanistan'ın 7 günlük vize açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Yunanistan, Türk vatandaşlarına Türk kıyılarına yakın 10 ada için 7 günlük turist vizesi uygulamasını yeniden başlatmak için Avrupa Birliği Komisyonu’ndan izin aldı. Reuters’a konuşan yetkililer, Yunanistan tarafının iyi niyet göstergesi olarak bu adımın ziyaret sırasında duyurulması bekleniyor.

YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

Görüşmelerde ortak deklarasyon ve ekonomi, sağlık, eğitim, göç ve turizm de dahil olmak üzere pek çok alanda anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.