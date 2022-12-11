Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

11 Aralık 2022 Pazar, 14:18

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

TAHIL KORİDORU

Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

SOÇİ MUTABAKATI VURGUSU

PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde TRT World Forum 2022'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini çözmek için Zelenskiy ve Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmem olacak. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık.

Gıda krizi tüm dünyayı etkiledi, bu da benim düşüncemi kanıtlıyor. Bu yıl yaşanan gıda krizi küresel piyasada istikrarsızlıklara yol açtı. Başta bazı Afrika ve Asya ülkeleri olmak üzere farklı ülkeler gıda krizinin olumsuz etkilerini hissetti.”