Erdoğan açıkladı: 'Pazar günü Putin'le görüşmem olacak'

09 Aralık 2022 Cuma, 12:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, pazar günü Rusya lideri Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını açıklayan Erdoğan, "İstanbul hâlâ kalıcı barış için en ideal zemin. Kritik ürünlerin sevkıyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. İstiyoruz ki tahıl koridorunu genişletelim" dedi.

"BİZ DAHA F-16 MESELESİNİ ÇÖZEMEDİK"

Erdoğan, ABD'ye de tepki göstererek, "Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın provokatif girişimlerine cesaret verenlere de eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hâlâ bir F-16 meselesini sizlerle parasını verdiğimiz halde çözemedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"TÜRK DİZİLERİ, TÜRKİYE'NİN DOĞRU TANITIMINDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

* TV seyircilerinin en çok rağbet gösterdiği programların başında TRT’nin yapımları geliyor. Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz bugün dünya çapında dizi, sinema, belgesel programlarına imza atıyor.

* Türkiye dizi ihracatında dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. İstanbul sadece tabi ve tarihi güzelliklerle değil, ev sahipliği yaptığı dizi ve filmlerle de bilinmektedir. Toplam 150 ülkede 600 milyon kişiye ulaşan Türk dizileri, Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Yurt dışı seyahatlerimizde ülkemize hiç gelmediği halde bize sempatik bir şekilde Türkçe kelimelerle hitap eden kişilerle karşılaşıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nın yayıncılık ayağını sizlerle birlikte inşa edecek, TRT’yi küresel bir marka haline dönüştüreceğiz.

* Küresel krizlerin ve istikrarsızlıkların yüzde 60'ı Türkiye'nin etrafında yaşanıyor. Bu anlamda forumun temasını çok isabetli buluyorum. Cumhurbaşkanı olarak şu hususun altını çizmek istiyorum. Artık hiç kimse dünyanın herhangi bir yerinde sorunu görmezden gelme lüksü yoktur, insanlığın ortak geleceği için herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.

"PAZAR GÜNÜ PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

* Rusya-Ukrayna Savaşı bölge ve dünya için çok ciddi maliyetler oluştur. Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikaların yürütülmesini onaylamadık. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisi yürüttük. İstanbul hâlâ kalıcı barış için en ideal zemin.

* Kritik ürünlerin sevkıyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. Pazar günü Putin'le görüşmem olacak. İstiyoruz ki tahıl koridorunu genişletelim.

"TERÖRİSTLERLE MÜCADELEDE KİMSE BİZE HESAP SORAMAZ"

* AB tam üyelik sürecindeki aleni haksızlıkları, örtülü ambargoları ve daha nice sorunları saymıyorum. Biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tercihini Avrupa ile yürümekten yana kullanmış bir ülkeyiz. Avrupa'ya katkılarımızı kimse inkar edemez. Yaptığımız onca fedakarlığa rağmen, birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımız asla unutmayacağız.

* Binlerce TIR silah, mühimmat, araç gereç, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu gönderen ülke NATO'da beraber olduğumuz ülke. NATO'da seninle beraberiz de bunca silah, mühimmatı nasıl gönderirsin. Yok diyor böyle bir şey, bütün video yayınlarını kendilerine gönderdik. Türkiye'ye bunları anlatamazsınız. Teröristlerle mücadelemizde bize kalkıp kimse hesap soramaz.

* Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları kimseden destek alamasak da yürütecek, sonuçlandıracak güce, imkana ve kararlılığa sahip olduğumuzu herkese gösterdik. İnşallah siyasi, diplomatik, ekonomik etkinliğimizi artırarak, savunma sanayii başta her alanda etkinliğimizi artırarak konumumuzu daha da ileri taşıyacağız.

"NATO'DA BERABERİZ AMA YUNAN ADALARINI SİLAHLARLA DONATIYORSUN"

* Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın provokatif girişimlerine cesaret verenlere de eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F-16 meselesini sizlerle parasını verdiğimiz halde çözemedik.

* Kıbrıs meselesinin somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz. Bölgesel ve küresel meselelerde Türkiye'siz bir çözüm olmadığını artık herkes anlıyor, görüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla takip eden değil, takip edilen ülke konumumuzu daha da pekiştireceğiz.