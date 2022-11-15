Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

DHA
15 Kasım 2022 Salı, 09:32
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de Recep Tayyip Erdoğan ve Bin Selman, basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

 


Muhammed bin Selman Recep Tayyip Erdoğan

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