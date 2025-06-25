Erdoğan-Trump bir arada! AKP'li Cumhurbaşkanı'nın elindeki zarfta ne var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Buna göre Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.









Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı yapılan görüşmeyle ilgili servis edilen fotoğrafta bir ayrıntı ise dikkat çekti. İlgili fotoğrafta, Trump'la yan yana oturan Erdoğan'ın elinde bir zarf olduğu görüldü. Zarfta ne olduğu merak konusu oldu.

