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Erdoğan-Trump bir arada! AKP'li Cumhurbaşkanı'nın elindeki zarfta ne var?

Erdoğan-Trump bir arada! AKP'li Cumhurbaşkanı'nın elindeki zarfta ne var?

25.06.2025 10:45:00
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Haber Merkezi
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Erdoğan-Trump bir arada! AKP'li Cumhurbaşkanı'nın elindeki zarfta ne var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD lideri Donald Trump'la görüşmesinde objetkiflere yansıyan bir ayrıntı merak konusu oldu. Görüşmede Erdoğan'ın elindeki zarf dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Buna göre Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.


Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı yapılan görüşmeyle ilgili servis edilen fotoğrafta bir ayrıntı ise dikkat çekti. İlgili fotoğrafta, Trump'la yan yana oturan Erdoğan'ın elinde bir zarf olduğu görüldü. Zarfta ne olduğu merak konusu oldu. 

Yapılan yorumlarda üç olasılık öne çıktı. Zarfta Erdoğan’ın Trump ile paylaşacağı stratejik notlar olabileceği ya da Trump’tan gelen özel bir mektubun bulunduğu yönünde yorumlar yapıldı. Bir diğer olasılık ise zarfın Hollanda Kraliyet ailesi tarafından Erdoğan'a verildiği şeklinde oldu. 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Donald Trump #NATO zirvesi

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