Erdoğan ve Pezeşkiyan görüştü: Gündem Türkiye-İran ilişkileri

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:32

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken, yeni görevinde başarılar diledi.