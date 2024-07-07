Mesud Pezeşkiyan’a mesaj: Protestoları destekleyen bir avukat tutuklandı!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 16:47

Güncelleme: 07.07.2024 - 16:47

2022 yılındaki protestolar, zorunlu başörtüsünü düzgün bir şekilde takmadığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltındaki ölümünün ardından çıkmıştı. Amini'nin ölümü, İran'ın kırk yıllık İslami teokrasisini yıkma çağrılarına dönüşen kitlesel protestoları tetikledi.

İran devlet medyası Mizan haber ajansı, pazar günü yaptığı açıklamada, avukat Mohsen Borhani'nin mahkum edildiğini açıkladı ancak dava süreci ya da verilen hapis cezası hakkında ayrıntı vermedi.

Aynı zamanda bir üniversite profesörü olan Borhani, İslam Cumhuriyeti'ni sarsan ve 500'den fazla kişinin ölümüne ve 22 binden fazla kişinin gözaltına alınmasına neden olan 2022 gösterileri sırasında İran hükümetine yönelik eleştirel görüşleri nedeniyle sosyal medyada popüler hale gelmişti.

BM müfettişleri, Amini’nin ölümüne gözaltında maruz kaldığı fiziksel şiddetten İran'ın sorumlu olduğunu söyledi ve tutuklanan avukat Borhani de bunu savunuyordu.

Tutuklama, reformist Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ülkeyi yönetmek üzere seçilmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Pezeşkiyan, ülkede uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının uygulanmasını hafifletme ve İslam Cumhuriyeti'ni yıllardır sıkıştıran yaptırımlar ve protestoların ardından Batı'yla iletişim kanallarını açma sözü verdi.